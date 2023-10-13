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17:56, 13 октября 2023Бывший СССР

Лукашенко прокомментировал случай на ступеньках на саммите СНГ

Лукашенко прокомментировал потерю равновесия на ступеньках на саммите СНГ
СюжетСаммит Содружества Независимых Государств (СНГ)

Фото: Sputnik / Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал случай с возможной потерей равновесия при подъеме по ступенькам на саммите Содружества Независимых Государств (СНГ). Его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».

«У Лукашенко в кулуарах попросили прокомментировать курьезный случай на ступеньках. Ответ: "Не дождетесь"», — говорится в сообщении.

При этом авторы канала сочли слова Лукашенко относящимися и к случаю на ступеньках, и к самой просьбе дать комментарий.

Ранее президент Белоруссии предрек непростые времена для стран — членов СНГ. Он отметил, что у государств есть старший брат — Россия, который пытается помочь, но с другой стороны находится Запад.

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    Алевтина Запольская
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