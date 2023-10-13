Лукашенко прокомментировал случай на ступеньках на саммите СНГ

Лукашенко прокомментировал потерю равновесия на ступеньках на саммите СНГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал случай с возможной потерей равновесия при подъеме по ступенькам на саммите Содружества Независимых Государств (СНГ). Его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».

«У Лукашенко в кулуарах попросили прокомментировать курьезный случай на ступеньках. Ответ: "Не дождетесь"», — говорится в сообщении.

При этом авторы канала сочли слова Лукашенко относящимися и к случаю на ступеньках, и к самой просьбе дать комментарий.

Ранее президент Белоруссии предрек непростые времена для стран — членов СНГ. Он отметил, что у государств есть старший брат — Россия, который пытается помочь, но с другой стороны находится Запад.