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12:57, 13 октября 2023Силовые структуры

Героя России оставили под арестом по делу о случайном выстреле

В Луганске Героя России Магасумова оставили под арестом по делу об убийстве

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Луганске суд оставил без изменения меру пресечения заместителю командира 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, Герою России Иреку Магасумову, обвиняемому в случайном выстреле в 18-летнюю россиянку. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

По данным издания, адвокаты подали жалобу на содержание подзащитного в СИЗО, которую рассмотрит Южный окружной военный суд. Дело передано в главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР. По данным следствия, 11 августа Магасумов со старшим лейтенантом познакомились в луганском баре с двумя девушками. Новые знакомые попросили пострелять из пистолета, в итоге пуля попала в одну из них.

Защита Героя России утверждает, что Магасумов уехал на помощь сослуживцу и не присутствовал в роковой момент. Случайный выстрел сделал старший лейтенант, который сознался в этом, однако следователи задержали подполковника.

29 сентября депутат Госдумы Александр Хинштейн взял под свой контроль расследование уголовного дела Героя России подполковника Ирека Магасумова.

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    Владимир Седов
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