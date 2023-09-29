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18:49, 29 сентября 2023Силовые структуры

Дело арестованного Героя России о случайном выстреле проверят

Депутат ГД Хинштейн взял под контроль дело Героя России Магасумова

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Депутат Госдумы Александр Хинштейн взял под свой контроль расследование уголовного дела Героя России подполковника Ирека Магасумова, которого арестовали за случайный выстрел в девушку. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

По его мнению, в деле имеются обстоятельства, которые заставляют усомниться в причастности офицера к преступлению, оборвавшему жизнь юной жительницы Луганска. Хинштейн истребовал для проверки материалы у военных следователей.

Он указал, что другой офицер оформил явку с повинной и заявил, что случайно выстрелил из своего пистолета в девушку, у него же было изъято орудие преступления.

Герой России, кавалер трех орденов Мужества с августа находится в СИЗО. На Украине за голову Магасумова назначена награда в 75 тысяч долларов, указал депутат, добавив, что «в сегодняшних условиях держать за решеткой замкомбрига, которого ждут на фронте, — верх безрассудства».

По данным следствия, 11 августа Магасумов со старшим лейтенантом познакомились в луганском баре с двумя девушками. Они попросили пострелять из пистолета, и в итоге одна из пуль попала в одну из них, пишет Telegam-канал Mash.

Защита Героя России утверждает, что Магасумов уехал на помощь сослуживцу и не присутствовал в роковой момент. Случайный выстрел сделал старший лейтенант, который и сознался в этом, однако следователи задержали подполковника.

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    Любовь Ширижик
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