Дело арестованного Героя России о случайном выстреле проверят
Депутат Госдумы Александр Хинштейн взял под свой контроль расследование уголовного дела Героя России подполковника Ирека Магасумова, которого арестовали за случайный выстрел в девушку. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.
По его мнению, в деле имеются обстоятельства, которые заставляют усомниться в причастности офицера к преступлению, оборвавшему жизнь юной жительницы Луганска. Хинштейн истребовал для проверки материалы у военных следователей.
Он указал, что другой офицер оформил явку с повинной и заявил, что случайно выстрелил из своего пистолета в девушку, у него же было изъято орудие преступления.
Герой России, кавалер трех орденов Мужества с августа находится в СИЗО. На Украине за голову Магасумова назначена награда в 75 тысяч долларов, указал депутат, добавив, что «в сегодняшних условиях держать за решеткой замкомбрига, которого ждут на фронте, — верх безрассудства».
По данным следствия, 11 августа Магасумов со старшим лейтенантом познакомились в луганском баре с двумя девушками. Они попросили пострелять из пистолета, и в итоге одна из пуль попала в одну из них, пишет Telegam-канал Mash.
Защита Героя России утверждает, что Магасумов уехал на помощь сослуживцу и не присутствовал в роковой момент. Случайный выстрел сделал старший лейтенант, который и сознался в этом, однако следователи задержали подполковника.