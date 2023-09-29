Дело арестованного Героя России о случайном выстреле проверят

Депутат ГД Хинштейн взял под контроль дело Героя России Магасумова

Депутат Госдумы Александр Хинштейн взял под свой контроль расследование уголовного дела Героя России подполковника Ирека Магасумова, которого арестовали за случайный выстрел в девушку. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

По его мнению, в деле имеются обстоятельства, которые заставляют усомниться в причастности офицера к преступлению, оборвавшему жизнь юной жительницы Луганска. Хинштейн истребовал для проверки материалы у военных следователей.

Он указал, что другой офицер оформил явку с повинной и заявил, что случайно выстрелил из своего пистолета в девушку, у него же было изъято орудие преступления.

Герой России, кавалер трех орденов Мужества с августа находится в СИЗО. На Украине за голову Магасумова назначена награда в 75 тысяч долларов, указал депутат, добавив, что «в сегодняшних условиях держать за решеткой замкомбрига, которого ждут на фронте, — верх безрассудства».

По данным следствия, 11 августа Магасумов со старшим лейтенантом познакомились в луганском баре с двумя девушками. Они попросили пострелять из пистолета, и в итоге одна из пуль попала в одну из них, пишет Telegam-канал Mash.

Защита Героя России утверждает, что Магасумов уехал на помощь сослуживцу и не присутствовал в роковой момент. Случайный выстрел сделал старший лейтенант, который и сознался в этом, однако следователи задержали подполковника.