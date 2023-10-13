Военный эксперт рассказал о ситуации на краснолиманском направлении

Марочко: ВСУ возводят оборонительные сооружения на краснолиманском направлении

Подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) возводят фортификационные сооружения и укрепляют свои позиции на краснолиманском направлении. Его слова приводит РИА Новости.

Марочко рассказал о ситуации на краснолиманском направлении и уточнил, что ВСУ возводят оборонительные сооружения на участке Терны-Торское. «При оборудовании укрепрайонов используются готовые железобетонные конструкции», — отметил он, сославшись на собственные источники.

Эксперт добавил, что работы по оборудованию ведутся круглосуточно. По его словам, конструкции и бревна доставляют гражданским транспортом.

Ранее российские военные нанесли удар по живой силе и технике бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Это произошло на краснолиманском направлении.