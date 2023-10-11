Российские военные нанесли удар по живой силе и технике бригады «Азов»

МО России сообщило об ударе по живой силе и технике бригады «Азов»

Российские военные нанесли удар по живой силе и технике бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщило журналистам Министерство обороны.

Удар был нанесен на краснолиманском направлении специальной военной операции. В оборонном ведомстве уточнили, что речь идет о 12-й бригаде специального назначения.

Это не первый удар по упомянутой бригаде — об аналогичном обстреле сообщалось 6 октября.

Ранее сообщалось, что троих бойцов «Азова» осудили на 22 года за обстрел из минометов жилых домов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.