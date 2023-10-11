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14:32, 11 октября 2023Россия

Российские военные нанесли удар по живой силе и технике бригады «Азов»

МО России сообщило об ударе по живой силе и технике бригады «Азов»

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные нанесли удар по живой силе и технике бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщило журналистам Министерство обороны.

Удар был нанесен на краснолиманском направлении специальной военной операции. В оборонном ведомстве уточнили, что речь идет о 12-й бригаде специального назначения.

Это не первый удар по упомянутой бригаде — об аналогичном обстреле сообщалось 6 октября.

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    Марк Леонов
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