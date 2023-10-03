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15:55, 3 октября 2023Силовые структуры

Троих бойцов «Азова» осудили на 22 года за обстрел из минометов жилых домов

В ДНР дали 22 года колонии бойцам «Азова» за обстрел жилых домов в Мариуполе

Фото: Главная военная прокуратура

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 22 годам колонии троих военнослужащих украинской бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), обстрелявших из минометов жилые дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

По данным ведомства, в период с 5 по 10 марта 2022 года боевики Владислав Курка, Павел Степанов и Сергей Шевела произвели не менее 100 выстрелов из 82-миллиметрового миномета по жилому массиву на окраине Мариуполя. В результате обстрела три жилых дома оказались повреждены и разрушены. Их жильцы не пострадали.

Военнослужащих признали виновными в покушении на жизнь двух и более лиц общеопасным способом, а также за умышленное повреждение чужого имущества и жестокое обращение с гражданским населением. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

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    Олеся Мицкевич
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