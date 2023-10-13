Мать потребовала миллионы у студии за выколотый палочкой Гарри Поттера глаз сына

На киностудию подали в суд из-за травмировавшей ребенка палочки Гарри Поттера

Американка подала в суд на киностудию Warner Bros. из-за травмировавшей ее сына палочки Гарри Поттера. Об этом пишет TMZ.

Согласно иску, женщина по имени Джессика Перри купила в магазине копию палочки волшебника из фильма. Она отдала игрушку с небольшой лампочкой на конце старшему сыну. По словам потерпевшей, мальчик размахивал игрушкой, когда металлическая пишущая часть конструкции вылетела и пронзила глаз младшего сына.

В документах утверждается, что ручка повредила глазное яблоко ребенка, почти ослепив его. В результате травмы мальчик перенес несколько операций. В качестве компенсации Перри потребовала у студии восемь миллионов долларов.

Ранее британский актер и звезда серии фильмов «Гарри Поттер» Дэниел Рэдклифф назвал пугающей природу отцовства.