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20:09, 13 октября 2023Силовые структуры

Медсестра совратила россиянина и потребовала за молчание 10 миллионов рублей

В Москве медсестра совратила пациента, а потом запросила за молчание 10 млн руб.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве медсестра совратила пациента, а потом запросила за молчание 10 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, 42-летний мужчина попал в отделение урологии в клинику в Ростокино, где медсестра предложила ему альтернативный метод лечения. Во время обходов девушка задерживалась в палате женатого пациента чуть дольше, чем в других. В день выписки мужчина решил распрощаться с медсестрой, так как дома его ждет жена.

Тогда медработница начала шантажировать пациента, в противном случае она обещала рассказать о том, что произошло в больнице, жене больного. Сначала она хотела миллион рублей, но после отказа подкрепила угрозу их совместными пикантными фотографиями.

Мужчина перевел медсестре 100 тысяч рублей, но ей было мало, поэтому она повысила цену до 10 миллионов рублей. Теперь в деле разбирается полиция.

Ранее в Реутове Московской области 63-летний пенсионер отдал сутенеру полтора миллиона рублей, чтобы тот сохранил в секрете поход мужчины в интим-салон.

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    Варвара Митина
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