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17:11, 13 октября 2023Среда обитания

Последствия мощного урагана в Мексике попали на видео

Последствия урагана «Лидия» в Мексике попали на видео

На Мексику после урагана «Лидия» обрушились мощные ливни, которые привели к масштабным затоплениям. Последствия стихийных бедствий в стране попали на видео, передает Associated Press.

Под удар попал штат Халиско, пострадавший из-за урагана, ударившего по курортному городу Пуэрто-Вальярта. Ураган повалил десятки деревьев и сорвал крыши у нескольких домов, а в результате экстремально большого количества осадков реки вышли из берегов, а машины оказались как минимум по колеса в воде.

На записи, сделанной очевидцами произошедшего, можно увидеть, как несколько легковых автомобилей плывут по улице, при этом один из них чуть не сталкивается с автобусом. Через несколько секунд после этого сидящие в машинах пассажиры пытаются выбраться из них. Двое людей прямо на ходу залезают на крышу транспортного средства, чтобы спастись от наводнения.

Известно, что стихийные бедствия унесли жизни двоих человек. На одного из них упало дерево, а другой утонул в реке, которая вышла из берегов.

В сентябре стало известно, что более 60 населенных пунктов на юге Бразилии пострадали от сильного урагана.

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    Полина Кислицына
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