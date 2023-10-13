Microsoft купила разработчика игр Call of Duty и World of Warcraft

Microsoft закрыла сделку по приобретению Activision Blizzard за $69 миллиардов

Американская корпорация Microsoft 13 октября закрыла сделку по приобретению студии разработчика игр-бестселлеров Call of Duty и World of Warcraft, Activision Blizzard, за 69 миллиардов долларов, сообщает Reuters.

Это стало возможным после того, как компания согласилась исключить из сделки права на облачные игры Activision. Они были проданы французскому издателю игр Ubisoft Entertainment, который сможет предлагать потребителям игровой контент Activision в том числе через сервисы подписки, отметили в Управлении по конкуренции и рынкам (CMA).

Ранее британский регулятор одобрил сделку покупку Activision Blizzard, заявив, что новые условия «не позволят Microsoft ограничить конкуренцию в сфере облачных игр по мере роста этого рынка, сохранив конкурентоспособные цены и услуги для клиентов в Великобритании».

Президент Microsoft Брэд Смит заявил в соцсети X (бывший Twitter), что он благодарен за решение CMA. «Теперь мы преодолели последнее нормативное препятствие, чтобы закрыть это приобретение, которое, по нашему мнению, принесет пользу игрокам и игровой индустрии по всему миру», — сказал он.

