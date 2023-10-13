Великобритания одобрила крупнейшую сделку в истории игровой индустрии

Британский регулятор одобрил сделку между Microsoft и Activision Blizzard

Главный антимонопольный орган Великобритании 13 октября одобрил крупнейшую сделку в истории игровой индустрии — предложенное корпорацией Microsoft поглощение игровой студии Activision Blizzard за 69 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на заявление Управления по конкуренции и рынкам (CMA) страны сообщает CNBC.

Ведомство согласилось на покупку компании, однако в договор не войдут права на облачные игры. «Новая сделка не позволит Microsoft ограничить конкуренцию в сфере облачных игр по мере роста этого рынка, сохранив конкурентоспособные цены и услуги для клиентов в Великобритании», — говорится в заявлении.

CMA был последним крупным регулятором, препятствовавшим поглощению Activision. Microsoft пошла на ряд уступок, которые касались передачи прав на облачные игры Activision французскому издателю Ubisoft Entertainment. «Это позволит Ubisoft предлагать контент Activision в рамках любой бизнес-модели, в том числе через сервисы подписки. Это также может гарантировать, что поставщики облачных игр смогут использовать операционные системы, отличные от Windows, для контента Activision, снижая затраты и повышая эффективность», — отметил регулятор.

Президент Microsoft Брэд Смит заявил в соцсети X (бывший Twitter), что он благодарен за решение CMA. «Теперь мы преодолели последнее нормативное препятствие, чтобы закрыть это приобретение, которое, по нашему мнению, принесет пользу игрокам и игровой индустрии по всему миру», — сказал он.

Генеральный директор Activision Blizzard Бобби Котик, в свою очередь, направил сотрудникам компании письмо, где сообщил, что он «взволнован нашей следующей главой вместе с Microsoft и бесконечными возможностями, которые это создает для вас и для наших игроков».

В мае приобретение Activision одобрили антимонопольный орган Китая и Европейская комиссия. Microsoft анонсировала покупку студии еще в январе 2022 года и планировала закрыть сделку летом того же года. Activision Blizzard известна такими игровыми сериями, как Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot, StarCraft.