Microsoft разрешили купить Activision Blizzard

Еврокомиссия одобрила сделку Microsoft и Activision Blizzard

Европейская комиссия (ЕК) вынесла окончательное решение по сделке о покупке корпорацией Microsoft игрового издательства Activision Blizzard. В документе, опубликованном на сайте ЕК, говорится, что сделка на 68,7 миллиарда долларов одобрена на определенных условиях.

Уточняется, что в рамках этих условий должны быть полностью устранены потенциальные проблемы в сфере конкуренции, выявленные регулятором. Кроме того, ситуации на рынке сервисов облачного гейминга должна быть существенно улучшена по сравнению с текущей.

Ключевым фактором для одобрения сделки стали лицензионные соглашения Microsoft по выпуску Call of Duty на различных облачных игровых площадках. «Даже если Microsoft все-таки решит вывести игры Activision с PlayStation, это не сильно повредит конкуренции на рынке консолей», — постановил регулятор. Иными словами, с разрешением ЕК Microsoft и Activision Blizzard преодолели один из трех барьеров на пути к объединению.

В конце апреля Управление по конкуренции и рынкам Великобритании, которое действует независимо от правительства, заблокировало сделку, заявив, что она может снизить конкуренцию на зарождающемся рынке облачных игр. По мнению аналитиков, решение комиссии не сделало задачу по слиянию невыполнимой. У американского Microsoft есть шансы выиграть апелляцию, если корпорация пойдет на уступки, а сделка может быть закрыта уже до конца текущего года.

При этом в конце прошлого года Федеральная торговая комиссия (FTC) США подала иск в суд, чтобы заблокировать сделку. Комиссия полагает, что такая покупка приведет к тому, что Microsoft сможет контролировать доступ пользователей к видеоиграм компании на устройствах помимо Xbox. Также регулятор опасается, что из-за слияния цены на видеоигры вырастут, а их качество на альтернативных платформах ухудшится. Судебное разбирательство должно пройти в августе.

Microsoft анонсировала покупку студии Activision Blizzard в январе 2022-го, предполагалось, что она состоится летом того же года. Сделку оценивали в 68,7 миллиарда долларов. Студия Activision Blizzard известна выпуском таких игровых серий, как Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot, StarCraft.