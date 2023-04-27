Оценена вероятность Microsoft завершить покупку Activision Blizzard

VGC: Microsoft может завершить покупку Activision Blizzard, если пойдет на уступки

Аналитики агентств Wedbush Securities и Ampere Analysis оценили вероятность Microsoft закрыть сделку по приобретению Activision Blizzard. Об этом сообщает издание VGC.

В разговоре с журналистами игрового медиа эксперты отметили, что решение Управления по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) заблокировать сделку усложнило задачу Microsoft, но не сделало ее невыполнимой. Директор Wedbush Securities Майкл Пачтер сказал, что у американского IT-гиганта есть шансы выиграть апелляцию, если Microsoft пойдет на уступки.

«Мы считаем, что решение CMA правильное, и Microsoft допустила ошибку, не закрыв некоторые вопросы», — отметил Пачтер. По его словам, в компании поспособствуют завершению сделки, если решат убрать игры от Activision Blizzard из сервиса подписки Game Pass в Великобритании.

«Исторически сложилось так, что большинство апелляций CMA были безуспешными, но все еще есть шанс, что решение регулятора может быть отменено», — добавил специалист Ampere Analysis Пирс Хардинг-Роллс. Эксперт предположил, что если Microsoft согласится с некоторыми доводами CMA и пойдет на уступки, то сделка о приобретении Activision Blizzard может быть закрыта до конца года.

26 апреля стало известно, что акции Activision Blizzard обрушились на 10 процентов после запрета на слияние с Microsoft — до 78,06 доллара за штуку. Покупка игровой студии была анонсирована в январе 2022 года.