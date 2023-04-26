Акции создателя игры Call of Duty обрушились

Акции Activision обрушились на 10 процентов после запрета на слияние с Microsoft

Акции производителя игр Activision Blizzard обрушились во время премаркета в среду, 26 апреля. По данным с NASDAQ, ценные бумаги компании потеряли 10,01 процента и подешевели до 78,06 доллара за штуку.

Стоимость акций создателя Call of Duty рухнула после того, как стало известно, что управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) заблокировало сделку Microsoft, который хотел купить игровую студию. Акции самой корпорации при этом пошли вверх и прибавили 7 процентов, достигнув 294,71 доллара.

CMA объяснило, что сделка была заблокирована из опасений, что покупка «укрепит преимущество Microsoft на рынке, предоставив ей контроль над важным игровым контентом, таким как Call of Duty, Overwatch и World of Warcraft». Кроме того, регулятор опасается, что слияние может привести к существенному снижению конкуренции на рынках игровых консолей, подписок и облачных вычислений.

В Microsoft заявили, что подадут апелляцию. Чтобы сделка состоялась, она должна быть одобрена регулирующими органами Великобритании, США и Европейского союза. CMA — первый из трех регулирующих органов, который может ее заблокировать.

Microsoft анонсировала покупку студии Activision Blizzard в январе 2022-го, предполагалось, что она состоится летом того же года. Сделку оценивали в 68,7 миллиарда долларов. Студия Activision Blizzard известна выпуском таких игровых серий, как Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot, StarCraft.