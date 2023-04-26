Покупку Microsoft Activision Blizzard заблокировали

WSJ: британский регулятор заблокировал покупку Microsoft Activision Blizzard

Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) заблокировало сделку Microsoft и Activision Blizzard. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В заявлении CMA говорится, что покупка Microsoft игровой студии «изменит будущее быстрорастущего рынка облачных игр, что приведет к сокращению инноваций и меньшему выбору для геймеров из Великобритании в ближайшие годы». Эксперты регулятора заключили, что компания занимает «сильную позицию в сфере облачных игровых сервисов». В Microsoft заявили, что подадут апелляцию.

В сообщении CMA уточняется, что на долю американской корпорации приходится около 60-70 процентов глобального рынка облачных игровых сервисов. «Сделка укрепит преимущество Microsoft на рынке, предоставив ей контроль над важным игровым контентом, таким как Call of Duty, Overwatch и World of Warcraft», — отметили в организации.

«Мы по-прежнему полностью настроены совершить это приобретение и будем подавать апелляцию», — процитировали журналисты заявление президента Microsoft Брэда Смита. По словам Смита, британский регулятор руководствуется «ошибочным» пониманием рынка.

Microsoft анонсировала покупку студии Activision Blizzard в январе 2022 года. Студия Activision Blizzard известна созданием таких игровых серий, как Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot, StarCraft.