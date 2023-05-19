В Китае одобрили сделку Miscrosoft и Activision Blizzard

Антимонопольные органы Китая одобрили сделку Microsoft по покупке Activision Blizzard

Государственное управление по регулированию рынка Китая (SAMR) одобрило покупку разработчика игр Activision Blizzard компанией Microsoft. Об этом со ссылкой на источники Dealreporter сообщает издание Seeking Alpha.

Китайский антимонопольный орган одобрил сделку, сумма которой составит почти 69 миллиардов долларов, в ее текущем виде без каких-либо уступок. Ранее компаниям удалось получить разрешение на покупку от Европейской комиссии (ЕК), которая потребовала не допустить снижения конкуренции на зарождающемся рынке облачных игр.

Microsoft объявила о планах купить студию Activision Blizzard в январе 2022-го. Чтобы сделка состоялась, она должна быть одобрена регулирующими органами Великобритании, США и Европейского союза. Изначально ее планировали провести летом того же года.

В конце 2022 года Федеральная торговая комиссия (FTC) США призвала заморозить сделку. Антимонопольный орган предупредил, что из-за слияния цены на видеоигры вырастут, а их качество на всех платформах, кроме принадлежащей Microsoft Xbox, может ухудшиться.

В апреле 2023 года покупку Activision Blizzard заблокировали в Великобритании. Местное Управление по конкуренции и рынкам объяснило это опасениями, что покупка «укрепит преимущество Microsoft на рынке, предоставив ей контроль над важным игровым контентом, таким как Call of Duty, Overwatch и World of Warcraft».