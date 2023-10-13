Москвичи бросились скупать жилье в популярном городе-курорте

«Неометрия»: треть покупок на первичном рынке жилья Сочи пришлась на москвичей

В третьем квартале 2023 года москвичи бросились скупать недвижимость в Сочи. Доля сделок с жителями столицы в общем объеме покупок на первичном рынке жилья популярного города-курорта достигла трети, говорится в исследовании девелопера «Неометрия», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

По итогам квартала на москвичей пришелся 31 процент покупок «первички», при этом в июне показатель составлял 20 процентов. Покупатели из Краснодарского края заняли второе место после Москвы по количеству сделок (14 процентов). Тройку лидеров замкнула Свердловская область (шесть процентов), а пятерку — Челябинская область (пять процентов) и Санкт-Петербург (четыре процента).

В целом доля покупателей из других городов, не проживающих в Краснодарском крае, по итогам сентября достигла 86 процентов. «Высокая доля иногородних покупателей в структуре спроса подтверждает, что все больше жителей столицы и других регионов России рассматривают недвижимость Сочи как лучший вариант вложения средств. Мы по-прежнему выделяем три основные цели покупки: переезд на постоянное место жительства, сезонный отдых и инвестирование», — рассказала заместитель коммерческого директора «Неометрии» Анна Сапегина.

Эксперты отмечают, что за девять месяцев 2023 года уровень спроса на новую недвижимость в Сочи в четыре раза превзошел результат за аналогичный период 2022 года. Стоимость квадратного метра в новостройках города также увеличилась — по итогам квартала рост составил почти 13 процентов.

Ранее Сочи попал в первую пятерку лучших городов для спокойной жизни по мнению россиян. Он занял четвертое место, уступив Калининграду, Ярославлю и Владимиру.