Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:36, 13 октября 2023Культура

Муцениеце подала иск о взыскании алиментов с Прилучного

Агата Муцениеце подала иск о взыскании алиментов с Павла Прилучного
Агата Муцениеце

Агата Муцениеце. Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Российская актриса Агата Муцениеце подала в суд иск на бывшего супруга, артиста Павла Прилучного. Об этом сообщает издание StarHit.

По данным издания, дело касается взыскания алиментов на двух общих несовершеннолетних детей звезд, 10-летнего Тимофея и 7-летнюю Мию. Беседа между сторонами назначена судом на утро 9 ноября. Есть вероятность, что к тому моменту артисты решат возникшие вопросы в досудебном порядке.

Муцениеце была замужем за Прилучным с 2011-го по 2020 год. В браке у пары родилось двое детей. В 2020 году актриса обвинила супруга в домашнем насилии и подала на развод.

Ранее Агата Муцениеце заявила, что новая супруга артиста Павла Прилучного Зепюр Брутян самоутверждается за счет двоих ее детей.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости

    ЦАХАЛ приступил к новым массированным ударам по сектору Газа

    Огромная акула-людоед попыталась отобрать улов у рыбаков и попала на видео

    Бывшая участница КВН рассказала о забавном случае с сыном Маслякова

    Результаты по американскому аналогу ЕГЭ рухнули до 30-летнего минимума

    Подозреваемые в хищении миллиардов рублей инвестиций QBF предстанут перед судом

    Беременная Кортни Кардашьян снялась в нижнем белье для журнала

    Необычный питомец на площадке для выгула собак попал на видео в Москве

    Раскрыта давняя лунная тайна

    Опоздавшим с посадкой саженцев дачникам дали советы

    В Белоруссии сообщили о найденном на границе с Польшей трупе мигранта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости