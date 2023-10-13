Муцениеце подала иск о взыскании алиментов с Прилучного

Агата Муцениеце подала иск о взыскании алиментов с Павла Прилучного

Российская актриса Агата Муцениеце подала в суд иск на бывшего супруга, артиста Павла Прилучного. Об этом сообщает издание StarHit.

По данным издания, дело касается взыскания алиментов на двух общих несовершеннолетних детей звезд, 10-летнего Тимофея и 7-летнюю Мию. Беседа между сторонами назначена судом на утро 9 ноября. Есть вероятность, что к тому моменту артисты решат возникшие вопросы в досудебном порядке.

Муцениеце была замужем за Прилучным с 2011-го по 2020 год. В браке у пары родилось двое детей. В 2020 году актриса обвинила супруга в домашнем насилии и подала на развод.

Ранее Агата Муцениеце заявила, что новая супруга артиста Павла Прилучного Зепюр Брутян самоутверждается за счет двоих ее детей.