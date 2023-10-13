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20:10, 13 октября 2023Путешествия

Мужчина подсыпал туристке в бокал неизвестное вещество и изнасиловал ее в отеле

Мужчина опоил туристку, изнасиловал ее в отеле на Майорке и попался полиции

Фото: Maria Avdeeva / Unsplash

Мужчина опоил британскую туристку, изнасиловал ее в отеле на Майорке и попался полиции. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что французский путешественник познакомился с пострадавшей в ночном клубе во время отдыха с друзьями. Он угостил ее алкогольным напитком и подсыпал в ее бокал неизвестное вещество. Девушка проснулась рано утром в незнакомом отеле без нижнего белья и сразу вызвала полицию. При этом она не помнила ничего о прошедшей ночи.

Туристка сдала анализы, чтобы продвинуть расследование. Вскоре правоохранители нашли в указанном номере отеля рюкзак с женскими вещами и арестовали постояльца.

Ранее стало известно, что двое британцев изнасиловали знакомого мужчину во время отдыха у бассейна на курорте Майорки. Преступники познакомились с пострадавшим в приложении и надругались над ним, хотя тот просил ограничиться объятьями и поцелуями.

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    Зарина Дзагоева
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