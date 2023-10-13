На школу во Франции напал мужчина чеченского происхождения

Неизвестный зарезал учителя и ранил несколько человек во французской школе

На школу во французском городе Аррас напал мужчина чеченского происхождения. Об этом пишет Le Figaro.

По словам источника в полиции, мужчина 2003 года рождения был бывшим учеником этой школы и напал на учителя французского языка, который не смог выжить. Кроме того, один педагог попал в реанимацию, а охранник получил ножевые ранения.

Уточняется, что совершивший террористическую атаку внесен в список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности (fiche S). При нападении на школу он кричал «Аллах Акбар!», его задержали в ходе полицейской операции.

Отмечается, что школьники в ходе нападения не пострадали.

Ранее сообщалось, что охранников школ и других образовательных учреждений будут готовить к отражению террористических угроз и вооруженных нападений. Это поможет предотвратить повторение инцидентов, связанных с вооруженными нападениями на образовательные организации, сказано в новом проекте ГОСТа.