Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:07, 13 октября 2023Бывший СССР

На Украине девушке дали пожизненный срок якобы за сотрудничество с Россией

Суд на Украине дал девушке пожизненный срок якобы за сотрудничество с Россией

Фото: Владислав Содель / Коммерсантъ

Суд на Украине приговорил к пожизненному сроку 22-летнюю девушку из Кировоградской области якобы за сотрудничество с Россией. Об этом сообщил офис генерального прокурора Украины в Telegram.

По данным следствия, осужденная собирала и передавала представителям России информацию об объектах военной и критической инфраструктуры на территории Кировоградской и Полтавской областей.

В сообщении говорится, что за время сотрудничества девушка получила около 150 тысяч гривен. Кроме того, ее обвиняют в распространении в соцсетях материалов, поддерживающих начало специальной военной операции (СВО).

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело на митрополита Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ), обвинив его в разжигании религиозной вражды.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Путин рассказал о фактическом выходе Грузии и Украины из СНГ. Почему эти страны не хотят участвовать в Содружестве?

    В США заявили об угрозе взятия в котел ВСУ в двух областях

    Впервые обнаружено свечение от сталкивающихся планет-гигантов

    Боррель увидел риски для европейской экономики в тесных связях с Китаем

    ФСБ нашла деньги в автомобиле российского судьи

    На Украине девушке дали пожизненный срок якобы за сотрудничество с Россией

    Российские войска улучшили положение на одном из направлений

    Египет договорился о скидке на российскую пшеницу

    Названо предельное для «Железного купола» количество атакующих ракет

    Медведев раскритиковал молчание Запада в связи с ультиматумом ЦАХАЛ жителям Газы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости