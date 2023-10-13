На Украине девушке дали пожизненный срок якобы за сотрудничество с Россией

Суд на Украине дал девушке пожизненный срок якобы за сотрудничество с Россией

Суд на Украине приговорил к пожизненному сроку 22-летнюю девушку из Кировоградской области якобы за сотрудничество с Россией. Об этом сообщил офис генерального прокурора Украины в Telegram.

По данным следствия, осужденная собирала и передавала представителям России информацию об объектах военной и критической инфраструктуры на территории Кировоградской и Полтавской областей.

В сообщении говорится, что за время сотрудничества девушка получила около 150 тысяч гривен. Кроме того, ее обвиняют в распространении в соцсетях материалов, поддерживающих начало специальной военной операции (СВО).

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело на митрополита Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ), обвинив его в разжигании религиозной вражды.