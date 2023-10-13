Le Figaro: напавший с ножом на школу во Франции оказался уроженцем России

Молодой человек, напавший с ножом на школу во французском городе Аррас, оказался уроженцем России. Об этом сообщает Le Figaro.

Им оказался Мохамед Могоучков 2003 года рождения, имеющий чеченское происхождение. Также стало известно, что его ранее уже подозревали в радикальном исламизме, он был внесен в список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности Франции, его прослушивали и устанавливали над ним надзор. Кроме того, его семью пытались выдворить из Франции еще в 2014 году.

Также выяснилось, что Могоучков учился в этой школе. По словам учителя физкультуры, в период учебы три года назад тот был сдержанным, спокойным, средним учеником.

После нападения в школу прибыл президент Пятой республики Эммануэль Макрон.

О нападении стало известно ранее 13 октября. Ранения получил 50-летний учитель французского языка, он не выжил. Кроме того, еще один педагог попал в реанимацию, был ранен и охранник.

