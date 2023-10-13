Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:39, 13 октября 2023Мир

Напавший с ножом на школу во Франции оказался уроженцем России

Le Figaro: напавший с ножом на школу во Франции оказался уроженцем России

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Молодой человек, напавший с ножом на школу во французском городе Аррас, оказался уроженцем России. Об этом сообщает Le Figaro.

Им оказался Мохамед Могоучков 2003 года рождения, имеющий чеченское происхождение. Также стало известно, что его ранее уже подозревали в радикальном исламизме, он был внесен в список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности Франции, его прослушивали и устанавливали над ним надзор. Кроме того, его семью пытались выдворить из Франции еще в 2014 году.

Также выяснилось, что Могоучков учился в этой школе. По словам учителя физкультуры, в период учебы три года назад тот был сдержанным, спокойным, средним учеником.

После нападения в школу прибыл президент Пятой республики Эммануэль Макрон.

О нападении стало известно ранее 13 октября. Ранения получил 50-летний учитель французского языка, он не выжил. Кроме того, еще один педагог попал в реанимацию, был ранен и охранник.

Что думаешь? Оцени!
    Антон Похиляк
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле объяснили продолжающееся членство Украины в СНГ

    VK выпустит новое эксклюзивное шоу

    Американский актер рассказал о конфликте с Уиллом Смитом на почве ревности

    Экспортерам назвали обязательный к продаже объем валютной выручки

    Врач назвал способ снизить риск травм в спортзале

    Путин заявил об искажении действительности американскими СМИ

    Напавший с ножом на школу во Франции оказался уроженцем России

    Любителей хрустеть шеей предупредили об опасных последствиях

    Путин назвал самую бедную страну Европы

    Путин ответил на вопрос о возможном выходе Армении из СНГ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости