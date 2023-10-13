Посол заявил о неспособности Франции долго поставлять оружие ВСУ

Посол РФ Мешков заявил о неспособности Франции долго поставлять оружие Украине

Посол России в Париже Алексей Мешков прокомментировал поставку Францией оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Мешков заявил о неспособности Франции долго поставлять оружие ВСУ и подчеркнул, что с такими заявлением уже выступают военные страны. По его мнению, Париж посылает своих военных по многим регионам мира, поэтому ему уже не хватает собственной техники.

«Во Франции сохраняется достаточно позитивное отношение к Украине, хотя, согласно опросам, поддержка в процентном отношении падает. <...> Порядка 50 процентов французов продолжают поддерживать идею поставок вооружений», — отметил дипломат.

Ранее во Франции признали утечку американского оружия с Украины на Ближний Восток. С таким заявлением выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

