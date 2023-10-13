Сотрудникам ООН и жителям Израиля предписали перейти в южную часть Газы

ООН: Израиль предписал сотрудникам ООН и жителям перейти в южную часть Газы

Официальный представитель генсека Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик сообщил, что власти Израиля предписали жителям страны, а также сотрудникам ООН на севере сектора Газа переместиться в течение 24 часов в его южную часть. Об этом передает РИА Новости.

Дюжаррик уточнил, что соответствующее предписание было отдано сегодня, 12 октября, незадолго до полуночи по местному времени. Он подчеркнул, что все граждане Газы к северу от Вади Газа должны перебраться на юг Газы в течение следующих 24 часов. По его словам, речь идет об 1,1 миллиона человек.

Однако в ООН «решительно призвали отменить такой приказ», поскольку уже случившаяся трагедия может стать катастрофической ситуацией. В свою очередь постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан назвал эти слова постыдными Он добавил, что в течение многих лет организация закрывала глаза на вооружение ХАМАСа.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

