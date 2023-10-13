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15:09, 13 октября 2023Силовые структуры

ФСБ нашла деньги в автомобиле российского судьи

В СПб прекращены полномочия замглавы Красносельского суда из-за денег в машине

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Квалификационная коллегия судей Петербурга приняла решение о прекращении полномочий заместителя председателя Красносельского районного суда Виктора Овчарова. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Представители судейского сообщества экстренно собрались 13 октября для обсуждения ситуации, которая произошла днем ранее возле здания Красносельского суда. Сотрудники ФСБ осмотрели автомобиль судьи и обнаружили 2,9 миллиона рублей. В этой связи Овчарову грозит привлечение к уголовной ответственности за коррупцию с санкции Высшей квалификационной коллегии судей России.

2 сентября сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование дела по факту ДТП в Адыгее с участием экс-судьи на контроль. Его внедорожник на пешеходной зоне совершил наезд на девятилетнего ребенка. Пострадавший не выжил.

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    Любовь Ширижик
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