ФСБ нашла деньги в автомобиле российского судьи

В СПб прекращены полномочия замглавы Красносельского суда из-за денег в машине

Квалификационная коллегия судей Петербурга приняла решение о прекращении полномочий заместителя председателя Красносельского районного суда Виктора Овчарова. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Представители судейского сообщества экстренно собрались 13 октября для обсуждения ситуации, которая произошла днем ранее возле здания Красносельского суда. Сотрудники ФСБ осмотрели автомобиль судьи и обнаружили 2,9 миллиона рублей. В этой связи Овчарову грозит привлечение к уголовной ответственности за коррупцию с санкции Высшей квалификационной коллегии судей России.

2 сентября сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование дела по факту ДТП в Адыгее с участием экс-судьи на контроль. Его внедорожник на пешеходной зоне совершил наезд на девятилетнего ребенка. Пострадавший не выжил.