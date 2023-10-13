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18:22, 13 октября 2023Моя страна

В Новосибирскую область прилетели редкие куропатки

В Новосибирскую область прилетели дикие серые куропатки

Фото: Unsplash

В Бугринском районе Новосибирской области появились редкие птицы. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на орнитолога Алексея Яновского.

Диких серых куропаток заметили местные жители. В настоящее время прилетевшие в регион птицы находятся на территории одного из домовладений.

По словам орнитолога, серые куропатки редко появляются в Новосибирской области в связи с суровым климатом. Однако они могут зимовать в регионе благодаря тому, что на его территории много сельхозугодий, сена и соломы.

Яновский объяснил, что птицам тяжело живется в северных регионах из-за оголенных лапок. Он отметил, что у других видов куропаток лапы покрыты перьями.

Ранее сообщалось, что у села Боневурово Уссурийского городского округа на дороге заметили леопарда. На кадрах, снятых видеорегистратором, хищник перебегает дорогу и скрывается в лесу.

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    Алиса Удовик
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