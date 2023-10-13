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14:55, 13 октября 2023Моя страна

На дороге в российском регионе заметили леопарда по имени Казанова

Под Уссурийском заметили льва на дороге

У села Боневурово Уссурийского городского округа на дороге заметили льва. Кадры, снятые видеорегистратором, опубликованы в Telegram-канале дирекции заповедников «Земля леопарда».

На видео леопард перебегает дорогу и скрывается в лесу. «Изучив полученные кадры, ученые дирекции заповедников «Земли леопарда» пришли к заключению: на видео — знаменитый Leo 224M по имени Казанова, первый леопард, самостоятельно пересекший Транссибирскую магистраль в 2021 году. Теперь он живет у Уссурийского заповедника», — рассказали в заповеднике.

По словам специалистов, это единственный в своем роде леопард-первопроходец. Новые данные показывают, что Казанова отдалился на рекордные 70 километров от основных мест обитания и нацпарка «Земля леопарда».

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    Варвара Кошечкина
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