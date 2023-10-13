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15:12, 13 октября 2023Наука и техника

Впервые обнаружено свечение от сталкивающихся планет-гигантов

Nature: обнаружен инфракрасный свет от сталкивающихся ледяных планет-гигантов

Изображение: Mark Garlick / phys.org

Международная группа астрономов впервые обнаружила тепловое свечение двух ледяных планет-гигантов, которые столкнулись друг с другом. При этом образовавшееся пылевое облако затмило родительскую звезду ASASSN-21qj несколько лет спустя. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Звезда ASASSN-21qj, названная в честь сети телескопов, впервые обнаруживших затухание звезды в видимом диапазоне волн, интенсивно изучалась группой астрономов-любителей и профессиональных астрономов, которые следили за изменением яркости звезды в течение двух лет. Сначала исследователи наблюдали удвоение яркости системы в инфракрасном диапазоне, а через три года звезда начала тускнеть в видимом свете.

Наиболее вероятное объяснение состоит в том, что две экзопланеты типа ледяной гигант, подобные Урану и Нептуну, столкнулись друг с другом, создав инфракрасное свечение, зафиксированное миссией NEOWISE, а возникшее в результате расширяющееся облако обломков затем переместилось перед звездой примерно три года спустя и заставило звезду потускнеть в видимых длинах волн.

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Обычно планеты-гиганты содержат тяжелые элементы под толстыми слоями водорода и гелия. Однако в результате столкновения внутренний материал был выброшен или вытянут во внешние области тела, сформированного в результате слияния двух планет. Ученые сделали вывод, что было выброшено большое количество водяного пара, в результате чего тело было охлаждено до 1000 кельвинов.

В течение следующих нескольких лет облако пыли начнет рассеиваться по орбите, и характерный свет от этого облака можно будет обнаружить как с помощью наземных телескопов, так и с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба.

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    Александр Еникеев
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