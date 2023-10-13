Россиянам раскрыли способ спасти ванную от плесени и гнили

Стройэксперт Васильев: от плесени и гнили ванную спасет только хорошая вытяжка

От появления плесени, запаха гнили или канализации ванную комнату спасет только хорошая вытяжка. Способы выбрать эффективную систему принудительной вентиляции раскрыл россиянам cтроительный эксперт Федор Васильев, пишет News.ru.

Васильев объяснил, что расположить вытяжку лучше ближе к потолку — туда будет подниматься горячий воздух. «Как правило, вентилятор ставят непосредственно на потолке, либо выбирают для него место в верхней части стены — посередине или в углу на стыке плит. Вентилятор должен находиться напротив двери, чтобы воздух равномерно заполнял помещение», — уточнил специалист.

Эксперт отметил, что производительность вентилятора будет зависеть от площади помещения. Для отдельной ванной среднее значение будет на уровне 25 кубометров в час, а для совмещенного санузла — 50 кубометров в час. Васильев подчеркнул, что за час воздух в этом помещении должен обновиться минимум пять-восемь раз.

Нормальным уровнем шума специалист назвал от 30 децибел и ниже, а мощность вентилятора должна быть в диапазоне от 7 до 20 ватт. «Чтобы безопасно использовать вентилятор в ванной, нужен показатель IPX 34 и выше. Вентилятор может также иметь таймер, датчики влажности или движения. "Умный" вентилятор эффективнее, ведь работает избирательно и экономит электричество», — рассказал Васильев.

Эксперт отметил, по типу конструкции вентиляторы бывают осевыми и радиальными. Первые считаются более экономичными, а также их проще установить и обслуживать. По словам специалиста, радиальные работают по принципу разрежения воздуха, создают большое давление, но потребляют энергии в три-четыре раза больше осевых. «Некоторые модели оснащены обратным клапаном. Он помогает не пускать в дом запахи из вентшахты. Многие эксперты не рекомендуют его установку, так как он затрудняет естественную вентиляцию», — пояснил Васильев.

Ранее эксперт предупредил россиян об опасности виниловых обоев. По словам специалиста, они могут вызывать серьезные заболевания — например, рак и бесплодие. Всего 70 миллилитров вещества, которое выделяется при нагревании помещения с такими обоями, могут привести к необратимым последствиям, подчеркнул Васильев.