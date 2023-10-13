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16:46, 13 октября 2023Среда обитания

Бетонная плита придавила рабочего на северо-востоке Москвы

Бетонная плита рухнула на рабочего в Марьиной Роще

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Москвы»

Бетонная плита придавила рабочего на северо-востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, инцидент произошел в районе Марьина Роща на улице Стрелецкой. Бетонная плита рухнула на рабочего в тот момент, когда он выполнял ремонт нежилого здания. Спасти 25-летнего мужчину не удалось.

По факту ЧП прокуратура начала проверку с целью установить причины и обстоятельства произошедшего.

Аналогичный инцидент в октябре прозошел в Нижнем Новгороде — там плита между пятым и четвертым этажами обрушилась на двоих строителей в недостроенном доме, расположенном на улице Июльских дней. Жизнь одного из мужчин спасти не удалось.

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    Полина Кислицына
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