Бетонная плита рухнула на рабочего в Марьиной Роще

Бетонная плита придавила рабочего на северо-востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, инцидент произошел в районе Марьина Роща на улице Стрелецкой. Бетонная плита рухнула на рабочего в тот момент, когда он выполнял ремонт нежилого здания. Спасти 25-летнего мужчину не удалось.

По факту ЧП прокуратура начала проверку с целью установить причины и обстоятельства произошедшего.

Аналогичный инцидент в октябре прозошел в Нижнем Новгороде — там плита между пятым и четвертым этажами обрушилась на двоих строителей в недостроенном доме, расположенном на улице Июльских дней. Жизнь одного из мужчин спасти не удалось.