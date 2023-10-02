В российском городе бетонная плита рухнула на строителей

В Нижнем Новгороде бетонная плита рухнула на строителей

В Нижнем Новгороде бетонная плита обрушилась на строителей. Внимание на инцидент в российском городе обратил Telegram-канал «Мой Нижний Новгород».

ЧП произошло в понедельник, 2 октября, в недостроенном доме, расположенном на улице Июльских дней. В результате него плита между пятым и четвертым этажами рухнула на двоих мужчин.

Жизнь одного из строителей спасти не удалось. Второго рабочего сотрудники экстренных служб смогли достать из-под плиты, после чего он был доставлен в больницу.

В сентябре в Якутске бетонная плита рухнула на игравших под ней детей. Конструкция являлась частью аварийного лестничного пролета, который подлежал демонтажу. При падении плиты пострадали четверо детей, одиннадцатилетнюю девочку спасти не удалось.