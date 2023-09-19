Бетонная плита рухнула на игравших под ней российских детей

В Якутске бетонная плита рухнула на игравших под ней детей

В Якутске бетонная плита рухнула на игравших под ней детей. Об этом сообщает управление МЧС России по Якутии в своем Telegram-канале.

По данным спасателей, плита являлась частью аварийного лестничного пролета, который подлежал демонтажу.

При падении плиты пострадали четверо детей: пятилетний мальчик и две девочки семи лет — их госпитализировали в Республиканскую больницу, а также одиннадцатилетняя девочка — ее спасти не удалось.

«Для выяснения причин и обстоятельств трагедии, работают все экстренные службы, следственно-оперативная группа и представители администрации города, общим количеством 46 человек и 2 единицы техники», — сообщили в региональном управлении МЧС.

Похожий инцидент произошел в Хабаровске, где на кровать пенсионеров рухнул потолок.