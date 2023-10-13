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03:05, 13 октября 2023Россия

Назван самый популярный тип подарочных сертификатов в России

«СберСпасибо»: мужчины в три раза чаще чем женщины дарят подарочные сертификаты

Фото: Unsplash

Аналитики «СберСпасибо» исследовали списания бонусов на подарочные сертификаты среди участников программы лояльности. Эксперты узнали, какие подарочные сертификаты россияне покупали чаще всего. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

По данным аналитиков, мужчины потратили на подарки в три раза больше, чем женщины. Самыми популярными (85 процентов) стали сертификаты на траты в категории «Игры». За ними со значительным отрывом расположились разделы «Книги и канцтовары», «Развлечения», «Путешествия», «Связь и интернет».

Самый высокий средний чек на подарочные сертификаты в 2023 году в Ярославской области: местные жители тратили на них в среднем 3 363 бонуса. Регион обогнал Москву и Санкт-Петербург, где клиенты списывали на покупки сертификатов в среднем 2 827 и 1 900 бонусов соответственно. В десятку также попали Приморский край (1 602), Иркутская область (1 578), Московская область (1 577), Краснодарский край (1 543), Красноярский край (1 387), Свердловская область (1 376), Нижегородская область (1 318).

Ранее стало известно, что затраты на подарки ко Дню учителя, который отмечается 5 октября, в этом году выросли на 7 процентов. Согласно опросу сервиса по поиску работы SuperJob, среднем на поздравление педагогов россияне потратили 3,2 тысячи рублей.

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    Екатерина Смирная
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