Посол Израиля рассказал о призыве репатриантов из России

Посол Израиля Бен Цви заявил, что репатрианты из России также подлежат призыву

Репатрианты из России также подлежат призыву, как и другие граждане Израиля. Об этом заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви в интервью RTVI.

«Конечно, их могут призывать, если это граждане Израиля. Каждый гражданин Израиля обязан служить в армии, когда ему исполняется 18 лет. Это и мужчины, и женщины», — сказал он.

По его словам, у Израиля нет статистики по репатриантам из России, так как это не имеет смысла. Гражданин Израиля — он гражданин Израиля, неважно, откуда он приехал, подчеркнул Цви.

Утром 7 октября «Исламское движение сопротивления» (ХАМАС) атаковало Израиль, после чего власти страны заявили, что государство официально находится в состоянии войны.