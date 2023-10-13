Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:22, 13 октября 2023Россия

Посол Израиля рассказал о призыве репатриантов из России

Посол Израиля Бен Цви заявил, что репатрианты из России также подлежат призыву

Фото: Mussa Qawasma / Reuters

Репатрианты из России также подлежат призыву, как и другие граждане Израиля. Об этом заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви в интервью RTVI.

«Конечно, их могут призывать, если это граждане Израиля. Каждый гражданин Израиля обязан служить в армии, когда ему исполняется 18 лет. Это и мужчины, и женщины», — сказал он.

По его словам, у Израиля нет статистики по репатриантам из России, так как это не имеет смысла. Гражданин Израиля — он гражданин Израиля, неважно, откуда он приехал, подчеркнул Цви.

Утром 7 октября «Исламское движение сопротивления» (ХАМАС) атаковало Израиль, после чего власти страны заявили, что государство официально находится в состоянии войны.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Заикина
    Обсудить
    Последние новости

    Путин рассказал о фактическом выходе Грузии и Украины из СНГ. Почему эти страны не хотят участвовать в Содружестве?

    В «Хезболле» намекнули на готовность вступить в войну против Израиля

    Российские звезды ответили на вопросы про полоски у зебр и ходьбу в пижаме

    В России признали нежелательной деятельность немецкой организации

    Лукашенко предрек странам СНГ непростые времена

    Рэперша Карди Би похвасталась подарками от мужа за полмиллиона долларов

    16-летнюю девушку шантажом заставили заниматься проституцией в Москве

    Названа главная опасность снарядов с белым фосфором

    Серийный насильник получил пожизненный срок за нападение на пятерых россиянок

    Во Франции задержали брата напавшего на школу мужчины с ножом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости