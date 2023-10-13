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06:15, 13 октября 2023Мир

Антонов заявил о дисбалансах на сырьевых площадках от санкций США

Антонов: антироссийские санкции США провоцируют дисбалансы на сырьевых площадках

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Вашингтон санкциями против Москвы провоцирует дисбалансы на сырьевых площадках, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Об этом пишет РИА Новости.

Антонов указал на «хрупкое положение дел в глобальном хозяйстве». По его словам, при таких условиях действия США вызывают недоумение. Дипломат добавил, что «очередной санкционный выпад» не удивляет. «Разрушаются выстраиваемые годами правила и принципы многосторонней торговли», — подчеркнул он.

Антонов указал на то, что лозунги о свободной торговле оказались для американской стороны пустым звуком. Посол считает, что такие тезисы США используют для продвижения интересов американского бизнеса. «Когда американцы не могут выиграть в честной конкуренции или осознают провальность собственной ограничительной стратегии, в ход идет весь арсенал вмешательств в функционирование рынков», — объяснил он.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что, несмотря на то что санкции западных государств в чем-то тормозят страну, они стимулируют развитие ее экономики.

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    Марина Совина
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