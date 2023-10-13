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21:01, 13 октября 2023Забота о себе

Мужчина обмочился в постели с избранницей и выдвинул ей неожиданную претензию

Фото: Unsplash

Австралийка позвонила на радиопередачу Triple J, чтобы рассказать о курьезном случае из своей личной жизни. На историю девушки обратило внимание издание The Sun.

Девушка призналась, недавно после свидания мужчина, с которым она встречалась всего несколько недель, обмочился в постели с ней и не убрал за собой. «Когда после мы пошли выпить по кофе, он разрешил мне заплатить за свой напиток. Никаких извинений, никакого кофе в подарок, и это после того, как я целый день провела, приводят в порядок описанную постель — и это была даже не моя моча!» — возмутилась австралийка.

После этого девушка решила расстаться с мужчиной, но он выдвинул ей неожиданную претензию. «Когда я попыталась сказать, что было неуважительно с его стороны заставлять меня убирать, заявил, что это я веду себя неуважительно. Все потому, что я послала текстовое сообщение, а должна была, по его мнению, позвонить», — поделилась она.

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    Александра Лисица
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