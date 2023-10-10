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07:28, 10 октября 2023Забота о себе

Модель пожаловалась на неожиданную причину отсутствия секса

Фото: @amberjsweetheart

Шведская модель Эмбер Йоханссен призналась, что два года не была на свиданиях и не занималась любовью. На неожиданную причину отсутствия секса она пожаловалась у себя в социальных сетях, передает издание Mirror.

По словам Йоханссен, воздержание не было ее выбором — она просто не может найти подходящего мужчину. «Работа мешает моей романтической и сексуальной жизни, мужчины просто боятся приближаться ко мне. В последний раз, когда я пыталась организовать свидание, парень отменил все в последний момент. Думаю, его задели мои успех и красота», — поделилась своими мыслями девушка.

Знакомства в онлайн-приложениях осложняются тем, продолжила Йоханссен, что мужчины либо видят в ней охотницу за деньгами, либо еще до встречи находят ее откровенные фото в соцсетях. «Мужчины признавались, что не воспринимают меня всерьез, что им неловко быть рядом. Я чувствую, что они просто хотят переспать со мной, а не узнать меня», — рассказала она.

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    Александра Лисица
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