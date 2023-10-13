Жители российского города показали детей в противогазах и пожаловались на завод

Жильцы ЖК в Новосибирске показали детей в противогазах и пожаловались на завод

Жители нового жилого комплекса (ЖК) «Верхний город» в Новосибирске пожаловались на расположенный неподалеку завод, продукты горения с которого отравляют воздух. Недовольные отправили видеообращение в Следственный комитет России и Роспотребнадзор, передает портал «НГС».

«Уже более полугода мы мучаемся от продуктов горения и непонятной этиологии химии. Они появляются в воздухе исключительно в вечернее или ночное время. Источник один — территория завода "Экран", но конкретное предприятие мы выделить не можем, там их несколько», — рассказал председатель ЖК Игорь Тихонов.

На ролике жители российского города показали детей, которые в противогазах играют в футбол на детской площадке. Ранее видео уже было отправлено в местные надзорные ведомства, однако их ответ не устроил авторов.

В холдинге «РАТМ», который отвечает за промпарк «Экран», заявили, что на территории заводов установлены санитарно-защитные зоны, которые «исключают какое-либо воздействие промышленных объектов на жизнедеятельность человека и его благополучие». Кроме того, завод работает без выходных и перерывов, в то время как запах, на который жалуются жители, появляется только ночью.

Ранее жильцы многоквартирного дома в Сургуте пожаловались на неприятный запах, который распространяется от одной из квартир. Собственница жилья собирает и складирует мусор, в том числе заполняя им подъезд.