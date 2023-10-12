Среда обитания
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10:26, 12 октября 2023Среда обитания

Россиянка превратила свою квартиру в зловонный рассадник пауков и мух

Жительница Сургута заполнила свою квартиру мусором, пауками и мухами

Фото: Jason Gardner / Unsplash

Жительница города Сургут заполнила свою квартиру хламом. По ночам она собирает хлам из ближайших урн и мусорных баков, а затем складирует его в комнатах, передает «Муксун.fm».

Из-за большого количества отходов жилье россиянки превратилось в рассадник пауков, моли и мух. От квартиры исходит зловонный запах, на который жалуются соседи. По их словам, комнаты заполнены мусором от пола до потолка. Когда у собственница заканчивается место для новых отходов, она заполняет им старые коляски и велосипеды, которые оставляет в местах общего пользования, в том числе подъезде и колясочной.

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«Мы не можем спокойно выйти в коридор, вытащить коляску, положить туда ребенка. Просто бежим. Запах для меня тяжелый, а для ребенка можно только представить. Соседка сверху, которая живет над ней, жалуется на огромные моли. Ко мне, у меня соседняя квартира, по шахте лезут пауки», — рассказал один из жильцов дома.

При этом трогать мусор соседи женщины боятся — она несколько раз оставляла записки с угрозами рядом с отходами. В одной из записок говорилось: «пусть отсохнут руки у тех, кто посягает на чужое». Жильцы обратились в управляющую компанию и собираются написать коллективные письма в жилищную инспекцию, Роспотребнадзор, Департамент городского хозяйства, мэрию Сургута и другие инстанции.

Ранее житель Белогорска превратил свою квартиру в свалку и сломал туалет, завалив его мусором.

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    Александра Качан
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