Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
14:46, 21 июля 2023Среда обитания

Россиянин превратил квартиру в свалку и сломал туалет

Туалет в квартире жителя Амурской области сломался из-за скопления мусора

Фото: Brian Yurasits / Unsplash

Житель Белогорска в Амурской области превратил свое жилье в свалку. Туалет в квартире россиянина сломался из-за скопления мусора, передает«Амур.инфо».

Соседка страдающего синдромом Плюшкина мужчины пожаловалась в управляющую компанию на то, что ее затапливают. «В течение трех лет немного капало от этого соседа, а в начале июня прям сильно начало течь. Очень долго я добивалась от управляющей компании (УК) хоть каких-то действий», — рассказала она.

В УК заявили, что первая жалоба поступила в мае 2023 года. Сотрудники разыскивали владельца проблемной квартиры несколько дней, однако он не выходил на связь и не открывал дверь. Чтобы попасть внутрь, коммунальщикам пришлось обратиться в МЧС и полицию.

Материалы по теме:
«Они особо не торговались» Россияне из Херсонской области активно скупают квартиры в Москве. Как им это удается?
«Они особо не торговались»Россияне из Херсонской области активно скупают квартиры в Москве. Как им это удается?
7 июня 2023
Россиянам до 35 лет предложили компенсировать половину стоимости аренды жилья. Что для этого нужно?
Россиянам до 35 лет предложили компенсировать половину стоимости аренды жилья.Что для этого нужно?
21 июня 2023

По словам сотрудницы УК, квартира была завалена мусором настолько, что вместо проходов остались только лазы под потолком. Попасть в санузел, чтобы проверить состояние сантехники, было нельзя из-за скопления хлама, заблокировавшего дверь. Коммунальщики вынесли из квартиры 50 мешков мусора по 120 литров. Внутри было все, кроме пищевых отходов. Во время уборки хозяин квартиры забирал часть вещей и относил обратно к себе.

С мая по июль в квартире произошло три коммунальные аварии. Каждый раз стояк в санузле смещается из-за давления наваленных вещей, после чего вода начинает подтекать.

Ранее сообщалось, что житель Ульяновска завалил свою квартиру мусором и устроил в ней место встречи для бездомных. По словам соседей, он имеет психическое расстройство.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Качан
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об участии ФСБ в задержании экс-министра обороны ДНР Стрелкова

    Россиянам дали советы по планированию семейного бюджета

    Политолог указал на уловку США в Ормузском проливе

    Последствия запрета на экспорт риса из Индии оценили

    Российский регион попал под минометный, гранатометный и артиллерийский обстрел

    Жителям Гонконга предложили бросать на курильщиков неодобрительные взгляды

    Стало известно о возможном отравлении обвиняемого в госизмене Сачкова

    Украинцы раскритиковали Рианну из-за цепи ее мужа A$AP Rocky с буквой Z

    СВР прокомментировала призыв главы МИ-6 работать на британские спецслужбы

    Россиянин превратил квартиру в свалку и сломал туалет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости