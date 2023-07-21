Россиянин превратил квартиру в свалку и сломал туалет

Туалет в квартире жителя Амурской области сломался из-за скопления мусора

Житель Белогорска в Амурской области превратил свое жилье в свалку. Туалет в квартире россиянина сломался из-за скопления мусора, передает«Амур.инфо».

Соседка страдающего синдромом Плюшкина мужчины пожаловалась в управляющую компанию на то, что ее затапливают. «В течение трех лет немного капало от этого соседа, а в начале июня прям сильно начало течь. Очень долго я добивалась от управляющей компании (УК) хоть каких-то действий», — рассказала она.

В УК заявили, что первая жалоба поступила в мае 2023 года. Сотрудники разыскивали владельца проблемной квартиры несколько дней, однако он не выходил на связь и не открывал дверь. Чтобы попасть внутрь, коммунальщикам пришлось обратиться в МЧС и полицию.

По словам сотрудницы УК, квартира была завалена мусором настолько, что вместо проходов остались только лазы под потолком. Попасть в санузел, чтобы проверить состояние сантехники, было нельзя из-за скопления хлама, заблокировавшего дверь. Коммунальщики вынесли из квартиры 50 мешков мусора по 120 литров. Внутри было все, кроме пищевых отходов. Во время уборки хозяин квартиры забирал часть вещей и относил обратно к себе.

С мая по июль в квартире произошло три коммунальные аварии. Каждый раз стояк в санузле смещается из-за давления наваленных вещей, после чего вода начинает подтекать.

Ранее сообщалось, что житель Ульяновска завалил свою квартиру мусором и устроил в ней место встречи для бездомных. По словам соседей, он имеет психическое расстройство.