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18:28, 13 октября 2023Силовые структуры

Проводивший тайные собрания иеговистов россиянин получил срок

В Адыгее осудили на три года мужчину, проводившего тайные собрания иеговистов

Фото: Марина Круглякова / Коммерсантъ

В Адыгее на три года осудили местного жителя, который возглавлял местную ячейку «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Мужчину признали виновным по статье 282.2 («Организация деятельности экстремистской организации») Уголовного кодекса РФ. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Ему также запретили четыре года заниматься просветительской деятельностью.

Установлено, что с июля 1999 года фигурант был членом совета местной ячейки и периодически входил в состав руководства управленческого центра религиозной организации, в том числе и после признания ее экстремистской. Зная о ликвидации организации, мужчина с августа 2017 года по октябрь 2022 года продолжал организовывать работу ячейки в Майкопе: проводил тайные собрания, богослужения и занятия с другими участниками. Также он вербовал новых последователей.

Ранее сообщалось, что в Крыму ФСБ задержала старейшину ячейки запрещенной экстремистской организации «Свидетели Иеговы».

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    Илона Палей
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