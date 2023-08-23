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13:33, 23 августа 2023Силовые структуры

Старейшину ячейки «Свидетели Иеговы» задержали в российском регионе

В Крыму ФСБ задержала старейшину ячейки «Свидетели Иеговы»

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

В крымском городе Джанкое сотрудники регионального управления ФСБ и центра по противодействию экстремизму МВД задержали старейшину ячейки «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю.

Мужчину обвинили в преступлении по статье 282.2 («Организация деятельности запрещенной религиозной организации») УК РФ. По версии следствия, он входил в состав высшего органа управления джанкойской ячейки и обеспечивал ее активную деятельность. Установлено, что лидер проводил собрания по видеосвязи, где пропагандировал идеи организации и изучение ее экстремистских материалов. Также он собирал пожертвования и привлекал новых сторонников.

Во время обысков в его доме была обнаружена экстремистская литература.

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    Илона Палей
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