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13:25, 13 октября 2023Бывший СССР

Путин назвал дату следующего саммита СНГ

Президент РФ Путин заявил, что следующий саммит СНГ пройдет 8 октября 2024 года

Фото: Mikhail Metzel / Globallookpress.com

Следующий саммит СНГ пройдет 8 октября 2024 года. Такую дату назвал президент России Владимир Путин, его цитирует «Интерфакс».

«Насыщенная программа председательства России в Содружестве включает в общей сложности порядка 150 самых разнообразных мероприятий», — сказал он, назвав самым главным мероприятием саммит СНГ, который состоится в Москве.

По его словам, РФ во время своего председательства будет действовать в тесной координации с нынешним председателем, которым является Киргизия, и председателем 2025 года — Таджикистаном.

Ранее в Бишкеке началось заседание Совета глав стран СНГ. Уточнялось, что в нем принимают участие лидеры России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении. Политики обсудят вопросы торгово-экономического партнерства, безопасности и экологии.

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    Кристина Есикова
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