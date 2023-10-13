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11:39, 13 октября 2023Бывший СССР

В Бишкеке началось заседание Совета глав СНГ в узком составе

Заседание Совета глав СНГ в узком составе началось в Бишкеке

Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

В столице Киргизии Бишкеке началось заседание Совета глав стран Содружества Независимых Государств (СНГ) в узком составе. Об этом сообщает РИА Новости.

В заседании принимают участие лидеры России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении. Они намерены обсудить вопросы торгово-экономического партнерства, безопасности и экологии.

Кроме того, участники подведут итоги взаимодействия в рамках СНГ в этом году, сформулируют задачи для будущего развития, а также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным темам.

Заседание проходит в закрытом режиме, после него лидеры стран начнут заседать в расширенном режиме с участием своих делегаций.

Ранее в Бишкеке провели встречу президент России Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмон. Российский лидер подчеркнул, что страны решают вопросы безопасности совместно и по плану.

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    Алевтина Запольская
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