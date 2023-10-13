Начались переговоры Путина и Рахмона
Президент России Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмон начали переговоры в Бишкеке. О встрече лидеров стран сообщает ТАСС.
Отмечается, что далее пройдет заседание Совета глав государств СНГ.
Ранее Путин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Уточнялось, что была затронута ситуация, которая сложилась вокруг Нагорного Карабаха и находящихся в регионе российских миротворцев. Кроме того, политики планировали обсудить возвращение карабахских армян в места их проживания.
12 октября Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Киргизию. Российский лидер наградил своего киргизского коллегу Садыра Жапарова орденом Почета за значительный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между государствами.