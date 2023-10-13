Начались переговоры Путина и Рахмона

Президент России Путин и глава Таджикистана Рахмон начали переговоры в Бишкеке

Президент России Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмон начали переговоры в Бишкеке. О встрече лидеров стран сообщает ТАСС.

Отмечается, что далее пройдет заседание Совета глав государств СНГ.

Ранее Путин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Уточнялось, что была затронута ситуация, которая сложилась вокруг Нагорного Карабаха и находящихся в регионе российских миротворцев. Кроме того, политики планировали обсудить возвращение карабахских армян в места их проживания.

12 октября Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Киргизию. Российский лидер наградил своего киргизского коллегу Садыра Жапарова орденом Почета за значительный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между государствами.