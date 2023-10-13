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10:18, 13 октября 2023Бывший СССР

Путин рассказал о решении проблем безопасности с Таджикистаном

Путин: проблемы безопасности решаются с Таджикистаном по плану

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Россия и Таджикистан совместно и по плану решают вопросы безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном, передает РИА Новости.

«Все у нас развивается так, как мы и планировали. Коллеги работают, правительство работает. По линии безопасности вопросы решаются», — сказал российский лидер.

По его словам, главы государств должны были встретиться, чтобы констатировать успешное сотрудничество. Путин также поздравил Рахмона с прошедшим днем рождения.

Ранее президент России поручил правительству рассмотреть вопрос о формировании Центрально-Евразийского транспортного коридора, который пройдет через Монголию и Западный Китай.

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    Алевтина Запольская
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