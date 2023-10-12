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20:04, 12 октября 2023Экономика

Путин поручил рассмотреть создание Центрально-Евразийского коридора

Путин поручил кабмину рассмотреть создание Центрально-Евразийского коридора

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о формировании Центрально-Евразийского коридора. Об этом говорится в перечне поручений, который опубликован на сайте Кремля.

До 15 февраля кабмину нужно «рассмотреть вопрос о формировании Центрально-Евразийского транспортного коридора через Монголию и Западный Китай». К этому времени нужно будет представить предложения о возможных мероприятиях по его формированию.

Ранее Путин поручил рассмотреть возможность предоставления скидок на железнодорожную перевозку грузов для новых производств в Арктической зоне. Этим должны будут заняться Минтранс и РЖД. Также президент поручал правительству рассмотреть вопрос о строительстве в стране новой Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. Она должна соединить железнодорожную сеть Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с Байкало-Амурской магистралью.

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    Платон Щукин
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