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11:31, 5 октября 2023Среда обитания

Путин поручил сделать скидки на один вид перевозок по железной дороге

Путин: нужно рассмотреть возможность скидок на ж/д перевозку грузов в Арктику

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность предоставления скидок на железнодорожную перевозку грузов для новых производств в Арктической зоне. Об этом говорится в перечне поручений, который опубликован на сайте Кремля.

«Минтрансу России совместно с открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" рассмотреть вопрос о возможности применения скидок к стоимости железнодорожных перевозок грузов для новых производств, созданных на территориях моногородов, расположенных в Арктической зоне Российской Федерации», — говорится в тексте поручения. Соответствующий доклад Путин ждет до 1 декабря 2023 года.

Ранее глава государства поручил правительству рассмотреть вопрос о строительстве в стране новой Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. Она должна соединить железнодорожную сеть Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с Байкало-Амурской магистралью. Проработать вопрос кабмину нужно до 1 марта 2024 года.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров заявил, что большинство из запланированных в России высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) будут достроены до 2043 года, а ВСМ от Москвы до Петербурга планируют запустить до 2030-го.

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    Нина Ташевская
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