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17:27, 13 октября 2023Бывший СССР

Путин рассказал о сроках пребывания российских миротворцев в Карабахе

Путин: российские миротворцы будут находиться в Карабахе до ноября 2025 года

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Формально российские миротворцы будут находиться в Нагорном Карабахе до ноября 2025 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Содружества Независимых Государств в Бишкеке, передает РИА Новости.

«Формально наши миротворцы находятся там до ноября 2025 года», — заявил российский лидер. Он пообещал, что в ближайшее время обсудит с партнерами вопросы пребывания российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры по поводу российских миротворцев в Нагорном Карабахе с Арменией не ведутся, так как это территория Азербайджана. Он добавил, что это признается премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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    Александр Слабиев
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