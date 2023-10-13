Путин рассказал о сроках пребывания российских миротворцев в Карабахе

Путин: российские миротворцы будут находиться в Карабахе до ноября 2025 года

Формально российские миротворцы будут находиться в Нагорном Карабахе до ноября 2025 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Содружества Независимых Государств в Бишкеке, передает РИА Новости.

«Формально наши миротворцы находятся там до ноября 2025 года», — заявил российский лидер. Он пообещал, что в ближайшее время обсудит с партнерами вопросы пребывания российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры по поводу российских миротворцев в Нагорном Карабахе с Арменией не ведутся, так как это территория Азербайджана. Он добавил, что это признается премьер-министром Армении Николом Пашиняном.