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12:52, 13 октября 2023Мир

Путин заявил о замалчивании чествования нациста в Канаде

Путин заявил, что на Западе приглушили информацию о чествовании нациста в Канаде

Фото: Globallookpress.com

На Западе замалчивают чествование 98-летнего нациста Ярослава Хунки в канадском парламенте. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«И вот мы с вами говорим об этом, а в европейских странах и в тех же Штатах мало кто об этом знает — там проскочила информация, ее тут же притопили, приглушили», — сказал он.

Лидер страны допустил, что Хунка также мог убивать канадцев во время Второй мировой войны, поскольку Канада была в антигитлеровской коалиции. Если на Западе продолжат подобную тенденцию, то это может привести к возобновлению нацизма, предупредил политик.

Ранее во Франции призвали к отставке Владимира Зеленского из-за чествования нациста в Канаде. Украинский лидер и премьер-министр Канады Джастин Трюдо должны покинуть свои посты из порядочности и уважения к жертвам нацистского варварства, заявил глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

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    Виктория Кондратьева
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